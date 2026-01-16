16/01/2026 12:41

▷ 花旗預測2024年內地政策利率下調0.1厘

▷ 花旗上調原材料板塊評級至「增持」，看好銅、鋁

▷ 花旗下調消費板塊評級至「中性」，攜程面臨監管調查

《經濟通通訊社16日專訊》對於內地昨日調低結構性貨幣政策工具利率0.25厘，有如「定向減息」。花旗集團中國股票策略師劉顯達在記者會上指出，該行預期今年內地政策利率下調0.1厘，不過卻指未來減息空間有限，且今次「定向減息」僅屬象徵式動作，可見對經濟刺激作用不明顯。劉顯達指出，雖然今年人民幣預期升值，但同時預期內地出口延續升勢，由於關稅明朗化等因素。另一方面，該行預期今年美國減息3次，每次減0.25厘，因此美元會相對弱勢，亦利好新興市場。*人民幣料升值但出口將續升*對於今年花旗上調內地原材料板塊評級至「增持」，劉顯達表示，銅、鋁價格上升持續性較高，因配合國家「十五五」規劃資本開支；建議多用清潔能源；鋪設長距離輸電線等利好。而煤炭、鋼鐵、水泥的原材料看法則相對審慎。*消費股看法審慎；仍薦買攜程*此外，內地消費板塊評級下調至「中性」。劉顯達指出，基於市場氣氛及政策，對消費行業看法審慎。至於該行仍薦買近日面臨監管調查的攜程(09961)，劉顯達則預期，調查對攜程業務僅有短期影響，亦認為原有用戶會繼續使用該平台。較早前，花旗研究報告指出，恒指2026年年底預測30000點；CSI 300指數預測5300點；MSCI中國99點。報告亦稱，相比於A股，該行更偏好H股。在首選股中，包括紫金礦業(02899)、康耐特光學(02276)、藍思科技(06613)、騰訊(00700)、友邦(01299)、恒瑞醫藥(01276)、攜程及亞朵酒店。(rh)