16/01/2026 11:42
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息由升轉跌報2.84厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息由升轉跌報2.84095厘，跌0.762基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.86244厘，跌4.179基點。
隔夜息報1.90429厘，跌24.023基點；一周拆息跌12.512基點，報2.39571厘，兩周則升0.53基點，報2.56262厘。長息方面，六個月拆息跌0.923基點，報2.98458厘，一年期則跌0.684基點，報3.0078厘。
港元匯價今日在7.7996-7.7964之間上落，最新報7.7980。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.90429
|-24.023
|一周
|2.39571
|-12.512
|兩周
|2.56262
|+0.53
|一個月
|2.84095
|-0.762
|兩個月
|2.85357
|-4.643
|三個月
|2.86244
|-4.179
|六個月
|2.98458
|-0.923
|一年
|3.0078
|-0.684
資料來源：香港銀行公會