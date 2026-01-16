16/01/2026 11:42

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.90429 -24.023 一周 2.39571 -12.512 兩周 2.56262 +0.53 一個月 2.84095 -0.762 兩個月 2.85357 -4.643 三個月 2.86244 -4.179 六個月 2.98458 -0.923 一年 3.0078 -0.684

《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息由升轉跌報2.84095厘，跌0.762基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.86244厘，跌4.179基點。隔夜息報1.90429厘，跌24.023基點；一周拆息跌12.512基點，報2.39571厘，兩周則升0.53基點，報2.56262厘。長息方面，六個月拆息跌0.923基點，報2.98458厘，一年期則跌0.684基點，報3.0078厘。港元匯價今日在7.7996-7.7964之間上落，最新報7.7980。資料來源：香港銀行公會