16/01/2026 14:28

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DeepSeek於2025年1月20日推出大模型R1

《環富通基金頻道16日專訊》DeepSeek（深度求索）在2025年1月20日正式推出旗下最新的大模型R1，至今快一周年，這家中國AI模型開發者已成為科技界焦點，其影響力不僅限於模型創新，更延伸至中國科技公司及半導體產業的應對策略。DeepSeek以其開放源碼模式，迅速吸引全球關注，Morningstar資深股票分析師Ivan Su指出，雖然各基準測試提供不同模型能力評估，但過度執著於這些指標可能忽略大局。在AI領域，真正價值來自將能力嵌入營收引擎，而騰訊(00700)在此擁有顯著優勢。Ivan強調，騰訊的整合生態系統涵蓋遊戲、廣告、搜尋、音樂及企業軟件，每天產生專有行為訊號。這讓騰訊能快速測試AI驅動的改進，直接提升用戶體驗及損益表。相較之下，DeepSeek的模型雖令人印象深刻，但純模型業務易受能力商品化影響，轉化為成果的速度較慢。騰訊的結構優勢，讓其混元大模型(Hunyuan)能迅速部署、測量及迭代，展現出與DeepSeek的明顯對比。這反映中國科技巨頭如何利用既有平台，將AI轉化為商業價值，而非僅停留在技術層面。Morningstar另一位資深股票分析師Chelsey Tam則從動機角度，剖析DeepSeek與上市公司的差異。她表示，DeepSeek並不視「變現」(monetization)為首要目標，而是採用成本加成模式。他們以眾多人追隨其代碼為榮，並意圖幫助中國克服出口禁令。Chelsey認為，DeepSeek正試圖將AI「民主化」，為全球提供機會，期望更多國際公司採用中國模型--這與阿里巴巴(09988)及百度(09888)等巨頭形成對比--後者更注重商業應用及盈利模式。DeepSeek的非營利導向方法，不僅挑戰傳統商業邏輯，還可能推動全球AI生態向更開放方向發展，特別在中美科技摩擦背景下，這有助中國突破技術封鎖。在半導體產業方面，Morningstar資深股票分析師Phelix Lee分析DeepSeek的影響主要為間接。直接影響包括其從英偉達(Nvidia)及其他GPU/ASIC供應商的採購，但更大影響在於啟發節能模型及AI應用，這些能利用中國的落後邊緣能力。近期Nvidia取得的H200出口許可，或許顯示美國政策轉向更寬鬆，允許出口次優或三優產品。這可能緩解中國半導體產業的壓力，讓本土企業更有機會發展AI相關技術。Phelix進一步指出，DeepSeek的進一步影響可能逐漸減弱，因為其他互聯網巨頭已警醒，並開發自家模型。他預期這些巨頭將領導AI的技術及商業模式創新，而DeepSeek以其非利潤最大化方法，仍可能帶來偶發驚喜。這顯示中國科技產業正從被動應對轉向主動創新，DeepSeek的推出如同一記警鐘，促使騰訊、阿里巴巴及百度加速AI布局。總體而言，DeepSeek問世一周年不僅標誌AI模型的進步，更凸顯中國科技公司在全球競爭中的適應力。透過生態整合、動機差異及間接產業影響，中國企業正將AI從概念轉為實質優勢。未來，隨著政策及技術演變，中國AI領域或將迎來更多突破，投資者需密切關注這些動態，以把握機會。(hl)