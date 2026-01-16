16/01/2026 10:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 日本首相高市早苗擬2月初提前大選

▷ 日股創新高，市場預期高市勝選推動財政刺激

▷ 日圓走弱增日本央行提早加息可能性 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)投資組合專家Daniel Hurley指，日本首位女性首相高市早苗準備於2月初提前舉行大選，冀望趁民望高企，為執政自民黨爭取國會多數席位。這是一場大膽的政治賭注。儘管高市內閣支持率高達75至76%，更勝安倍晋三執政期間部分巔峰時期，但自民黨本身的支持度仍然偏弱，徘徊在30%中段，低於2024年慘敗前的水平。分析指出，在與公明黨的長期聯盟去年解散後，自民黨在多個邊緣選區或面臨挑戰。然而，高市透過高調外交活動，成功塑造果斷改革者形象，同時贏得年輕選民和保守派支持。*日圓走弱增提早加息可能性，個股選擇變得更重要*金融市場對選舉前景反應強烈。日本股市創下歷史新高，市場預期高市勝選將重建政治方向並為財政刺激鋪路，帶動投資者所謂的「高市交易」，尤其在人工智能、核能和國防等領域。然而，日圓因市場憂慮財政政策轉趨寬鬆而走弱，最近觸及18個月低位，增加日本央行提早加息的可能性。對高市而言，提前舉行大選是爭取國內外更大施政空間的良機，但若失敗則可能意味其首相生涯迅速終結。過去一年東證指數上漲超過30%，市場進一步上升空間有限；市場已反映高市勝選、隨後的財政刺激措施和日圓貶值預期。市場追捧「高市交易」。從目前水平來看，日圓有升值潛力，通脹料將持續，尤其是在春季工資談判展開之際。這將使日本央行得以謹慎地繼續收緊貨幣政策。鑑於股市重估空間有限，個股選擇將變得更為重要。大選有望帶來更多的投資新契機。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。