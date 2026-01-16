16/01/2026 10:02

▷ 日本首相高市早苗計劃下屆國會會期提前舉行大選

▷ 市場預期執政黨增議席推財政措施，日圓走弱

▷ 財務省警告對匯率過度波動採取應對措施 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道16日專訊》安本高級研究經濟師Sree Kochugovindan指，日本首相高市早苗計劃在下屆國會會期開始時提前舉行大選。自民黨總幹事鈴木俊一和執政聯盟夥伴日本維新會黨魁吉村洋文已確認首相的這個意圖。鈴木俊一告訴記者，上次大選是在自民黨與公明黨執政聯盟下舉行，但現在聯盟夥伴已經改變，民眾對此尚未作出授權。*市場料執政黨採積極財政措施，日圓走弱財務省或被迫介入*此前，媒體周一（12日）報道稱，據一位不願透露姓名的政府官員透露，高市早苗計劃在1月23日國會例會開始時解散眾議院。這意味著，如果舉行大選，很可能在2月8日或15日。市場對此消息的初步反應是：受此傳聞影響，日本股票期貨上漲，日圓走弱，市場預期執政黨將增加議席並採取積極的財政措施。由於日圓兌美元匯率跌至歷史低點，日本財務省可能被迫介入。周三（14日）上午，財務大臣片山皋月已告訴記者，財務省將「對過度波動做出適當反應」，並表示1月9日出現的突然波動「與基本面無關，正嚴重關切」。美元兌日圓匯率在160水平似乎是關鍵的支撐位，在財務省發出警告後，目前日圓匯率略有走強，報158.62。財務省上一次干預美元兌日圓匯率是在2024年4月、5月和7月，當時匯率都接近此水平。周一債券市場休市，相關傳聞首次出現。但自市場重新開市以來，10年期至40年期債券收益率普遍上升10至13個基點，反映了市場預期財政擴張力道加大。*高市強調財政紀律必要性，力求避免長期收益率大升*市場對「高市交易」的預期可能會持續到大選期間。然而，大選後，財政政策是否會採取果斷的擴張性措施，並導致財政赤字大幅增加，目前尚不明朗。即使自民黨贏得席位，也難以實現。高市早苗強調了財政紀律的必要性，並表示需要獲得「絕對大多數」才能擁有更大的政策自主權，同時她也力求避免長期收益率大幅上升。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。