26,897.26
-26.36
(-0.10%)
26,929
-4
(-0.01%)
高水32
9,252.69
-14.17
(-0.15%)
5,832.88
+4.53
(+0.08%)
1,288.63億
4,118.01
+5.41
(+0.132%)
4,763.59
+12.16
(+0.256%)
14,339.32
+32.59
(+0.228%)
2,717.68
+8.23
(+0.30%)
95,544.3500
-60.4600
(-0.063%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0707
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9372
休市美股: 1月19日休市
