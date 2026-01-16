16/01/2026 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶98點子，報6.9796

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0078，較上個交易日跌14點子，較市場預測偏弱約360點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開98點子，報6.9796，上個交易日即期匯率收盤報6.9698。



隔夜美國公布的相關就業數據意外下降，強化了美聯儲最近幾個月不降息的預期，美元回到六周高點，這部分施壓人民幣表現，但在單邊預期消退前，監管層料延續過濾舉措。



據《路透》分析報道，去年12月中國的銀行結售匯順差首次突破千億美元，遠期淨結匯規模創紀錄最大，這在預料之外也在情理之中。跨年之後人民幣升勢放緩，但外部不確定性下降，預計銀行結售匯仍將保持旺盛，不過「盛況」料難持續。(jq)