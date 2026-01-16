16/01/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升8點子，三連升報6.9690，再創逾兩年半高

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9690，較上個交易日4時30分收盤價小升8點子，再創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9645至6.9705之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌14點子，報6.9652。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0078，較上個交易日跌14點子，較市場預測偏弱約360點。



市場人士稱，雖見美元回升，但客盤結匯意願不減，料春節前人民幣延續穩中偏升走勢。星展銀行稱，中間價即將升破7關口，這可能鞏固市場對人民幣看漲的預期，不過中國人行繼續下調利率，這可能限制人民幣升速。(jq)