16/01/2026 09:46

【大國博弈】中國繼續減持美債至6826億美元，持有量降至近16年最低

《經濟通通訊社16日專訊》美國財政部周四（15日）公布的數據顯示，中國持有的美債規模在11月降至6826億美元，為2008年9月以來最低水平，當時持有量曾降至6182億美元；10月中國持有美債6890億美元。中國是美債第三大海外持有國，但2025年初以來其持有量已累計下降逾10%。



2025年11月外資持有的美國國債在連續兩個月下降後增加，創下紀錄高位；美國聯邦政府結束史上持續時間最長的一輪停擺後，市場情緒有所改善。11月外資持有美國國債從10月的9.243萬億美元上升至創紀錄的9.355萬億美元。與去年同期相比，11月外國美債持有量增加7.2%；增持主要受日本、英國、比利時和加拿大推動。



日本以1.202萬億美元的持有規模，穩居美債最大海外持有國，且是2022年7月（1.231萬億美元）以來最高水平；日本已連續11個月增持美債。英國為第二大持有國，其美債持有量增至8885億美元，較10月增加1.2%。11月加拿大亦將其持有量提高13%，至創紀錄的4722億美元。(sl)