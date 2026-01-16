26,851.69
-71.93
(-0.27%)
26,877
-56
(-0.21%)
高水25
9,229.77
-37.09
(-0.40%)
5,815.63
-12.72
(-0.22%)
1,407.90億
4,103.45
-9.15
(-0.222%)
4,744.25
-7.18
(-0.151%)
14,293.08
-13.65
(-0.095%)
2,705.84
-3.61
(-0.13%)
95,187.4100
-417.4000
(-0.437%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0730
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9391
休市美股: 1月19日休市
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0730
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9391
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
158.2790
-0.3030
-0.191%
THB 美元/泰銖
31.3200
-0.0600
-0.191%
CHF 美元/瑞郎
0.8022
-0.0012
-0.143%
更新：16/01/2026 12:55
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0494
電匯客戶賣出
0.0517
更新：16/01/2026 12:55:08
