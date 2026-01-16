16/01/2026 11:36

【數據解讀】中金：今年上半年金融總量增速或繼續放緩

《經濟通通訊社16日專訊》人行公布數據顯示，去年全年人民幣貸款增加16.27萬億元(人民幣．下同)，創2018年以來新低；12月新增人民幣貸款9100億元，稍高於預期。12月末廣義貨幣(M2)同比增長加快至8.5%。另外，去年全年社會融資規模增量35.6萬億元，比上年多3.34萬億元；12月社融增量2.21萬億元，少於11月的2.49萬億元。



展望2026年，中金預計，上半年金融總量增速可能繼續放緩。去年前三季度，受政府債規模擴大且發行前置、2024年基數偏低等因素影響，社融、M1、M2增速明顯改善，已經形成了較高基數。展望2026年的流動性環境，財政政策方面，財政政策或更加強調質效而非總量再度明顯加碼，預計2026年廣義財政赤字率可能不會大幅上行，政府債發行雖大概率仍然前置，但規模同比增幅或較2025年放緩。貨幣政策方面，人行貨幣政策委員會四季度例會通稿大體延續了淡化對金融總量訴求的基調，利率衍生品市場隱含的降息預期也已經較2025年初的水平顯著回調。(sl)