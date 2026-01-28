27,826.91
+699.96
(+2.58%)
27,726
-91
(-0.33%)
低水101
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
3,615.23億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
89,356.8600
+106.8700
(0.120%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1210
06
八月
00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,356.86
+106.87
+0.120%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,021.3200
-5.4500
-0.180%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2650
-0.0090
-3.285%
更新：28/01/2026 18:25
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,278.6000
+107.3600
+2.076%
XAG 白銀現貨
113.0817
+0.3695
+0.328%
更新：28/01/2026 18:25
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.82%
1個月
2.66%
3個月
2.84%
更新：28/01/2026 11:15
最新
人氣
