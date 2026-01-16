16/01/2026 18:03

麥樸思：目前金價沒有吸引力，中國股市上漲具可持續性

《經濟通通訊社16日專訊》據《彭博》報道，資深投資人麥樸思(Mark Mobius)周五接受彭博電視採訪時表示，在經歷歷史性大漲後，黃金已經變得不具吸引力。他坦言，「我不會在這個價位買入，這是肯定的」，又補充稱，如果金價較當前水平低20%會考慮。



麥樸思並警告稱，在市場大多仍堅定看多之際，美元若出現反彈，可能會削弱貴金屬的表現。他表示，隨著預測指向美國經濟將出現轉機，美元可能從當前水平走強，而這種變化可能會降低貴金屬的吸引力。



另外，麥樸思指出，亞太地區對全球投資者最具吸引力的股票市場包括中國、印度、韓國、台灣。他並指，由於中國在科技領域取得的進展，中國股市的上漲看起來具備可持續性。「中國現在的目標是在科技領域、在高端晶片、在各種人工智能方面超越美國。資金正流向那個方向，而不是流向消費端」。



他仍看好印度股市，並提到印度政府推動增加支出和投資，尤其是在科技領域。(sl)