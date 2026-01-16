16/01/2026 17:59

《中國要聞》外匯局：著力構建更安全、更智慧外匯管理體制，防範化解外部衝擊風險

《經濟通通訊社16日專訊》國家外匯管理局網站今日發文稱，外匯區黨組書記、局長朱鶴新昨日主持召開黨組（擴大）會議。會議強調，外匯局各級黨組織要著力構建「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制，推動外匯領域深層次改革和高水平開放，有效保障各類主體用匯需求，防範化解外部衝擊風險，強化事中事後監管等各項工作，為「十五五」開好局、起好步貢獻外匯力量。



會議並要求，持之以恆抓好中央巡視整改，緊盯未銷號的問題持續深入整改，定期組織開展「回頭看」，評估整改成效，以巡視整改推動外匯管理工作高質量發展。持續加強外匯法治建設，修訂完善相關制度規定，規範權力配置和運行，強化制度執行，確保制度規定真正成為帶電的高壓線。(sl)