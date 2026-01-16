16/01/2026 08:37

【外圍經濟】摩根士丹利第四季業績強勁，營收盈利均超預期

《經濟通通訊社16日專訊》摩根士丹利於周四（15日）公布2025年第四季度業績，受惠於投資銀行業務回暖，以及財富管理業務的穩健增長，核心財務指標均優於市場預期。



公司季內淨營收錄得178.9億美元，優於市場預估的176.2億美元。每股盈利達2.68美元，顯著高於市場預期的2.41至2.44美元區間。非利息支出總計121.1億美元，低於市場預估的122.7億美元。信貸損失撥備僅為1800萬美元，遠低於市場預期的8110萬美元。



業績增長主要由投資銀行和財富管理部門帶動。其中，機構投資銀行業務營收達24.1億美元，遠超預期的20億美元，按年激增47%，主要受併購活動增加及IPO市場復甦推動。財富管理部門淨營收亦錄得84.3億美元，按年增長13%，高於預期的83.4億美元，客戶總資產規模更攀升至9.3萬億美元。



相比之下，固定收益銷售及交易業務表現略顯遜色，營收為17.6億美元，低於預期的19.2億美元，按年下跌9%。股票銷售及交易業務則錄得36.7億美元，勝過預期的35.5億美元。(rc)