16/01/2026 09:09

【外圍經濟】高盛第四季業績勝預期，投資銀行收費上升25%

《經濟通通訊社16日專訊》高盛集團公布2025年第四季度業績，淨營收為134.5億美元，按年下跌3%，惟每股盈利14.01美元，大幅超越市場預期的11.65美元。



儘管整體營收受壓，高盛投資銀行業務表現強勁，第四季收費達25.8億美元，按年上升 25%，主要受惠於企業併購諮詢服務收入大增，反映交易量顯著上升。股票交易業務同樣出色，季度收入43.1億美元，按年攀升25%，其中股票融資及衍生工具業務表現尤為突出。



淨利息收入錄得37.1億美元，按年大幅增長58%，主要由於貸款組合增長及利息收入提升所致。季度淨利潤為46.2億美元，按年增長12%，年度化股東權益回報率(ROE)達16%。



高盛平台解決方案業務於本季錄得負16.8億美元營收，因與蘋果公司終止Apple Card信用卡合作計劃，相關信貸組合計提22.6億美元減值撥備，惟同時釋放24.8億美元信貸損失準備金予以抵銷。(rc)