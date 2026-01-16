直播中 : 開市Good Morning - 人行定向減息 可受惠版塊逐個數！
直播中 : 開市Good Morning - 人行定向減息 可受惠版塊逐個數！
26,996.52
+72.90
(+0.27%)
27,038
+105
(+0.39%)
高水41
9,287.86
+21.00
(+0.23%)
5,840.03
+11.68
(+0.20%)
577.72億
4,125.98
+13.38
(+0.325%)
4,774.27
+22.84
(+0.481%)
14,377.21
+70.48
(+0.493%)
2,720.49
+11.04
(+0.41%)
95,758.2900
+153.4800
(0.161%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0664
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9307
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,996.52
+72.90
(+0.27%)
期指
高水41
27,038
+105
(+0.39%)
國企指數
9,287.86
+21.00
(+0.23%)
科技指數
5,840.03
+11.68
(+0.20%)
大市成交
577.72億
股票
487.18億
(84.328%)
窩輪
15.36億
(2.658%)
牛熊證
75.18億
(13.013%)
即時更新：16/01/2026 09:53
可賣空股票總成交
2,576.41億
主板賣空
350.78億
(13.615%)
更新：15/01/2026 16:59
上証指數
成交：3,643.68億
4,125.98
+13.38
(+0.325%)
滬深300
4,774.27
+22.84
(+0.481%)
深証成指
14,377.21
+70.48
(+0.493%)
MSCI中國A50
2,720.49
+11.04
(+0.41%)
比特幣
資料由Binance提供
95,758.2900
+153.4800
(0.161%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0664
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9307
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮...
頭痛腦霧|34歲女長期偏頭痛與腦霧，醫生揭缺1微量元素，建議...
醫學通識 健康解「迷」

頭痛腦霧|34歲女長期偏頭痛與腦霧，醫生揭缺1微量元素，建議...
hot talk 1點鐘

港股力守三底 後市點行？
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00285 比亞迪電子09988 阿里巴巴－Ｗ
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11
大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
南韓-失業率
公佈值
4.00%
公佈日期
14/01/2026 07:00
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
13/01/2026 21:30
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.33%
公佈日期
12/01/2026 18:30
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0493
電匯客戶賣出
0.0517
更新：16/01/2026 09:50:42
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處