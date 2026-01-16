16/01/2026 09:58

【特朗普當政】古爾斯比：若聯儲局獨立性受損，通脹恐捲土重來

《經濟通通訊社16日專訊》芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比周四(15日)受訪時表示，對於申領失業救濟人數減少並不感到意外，認為數據引證就業市場保持穩定，整體經濟增長基調良好。他強調，當局目前的首要任務，仍是確保通脹回落至2%的目標水平。



古爾斯比在訪問中罕有對聯儲局的獨立性發出嚴厲警告。針對近期白宮及司法部對聯儲局主席鮑威爾施加的政治壓力，古爾斯比直言，任何試圖削弱央行獨立性的舉動都是一場災難。他警告，若聯儲局的獨立性受到干預，通脹勢必會捲土重來。



至於貨幣政策走向，古爾斯比重申採取觀望態度。他認為，雖然利率仍有下調空間，但大前提是必須確保後續經濟數據符合預期，局方將繼續審慎行事。(rc)