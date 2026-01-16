16/01/2026 10:27

【ＡＩ】美國13個州長將前往白宮簽署協議，以遏制數據中心推動的電費上漲

《經濟通通訊社16日專訊》美國一些州的數據中心建設迅速擴張，其中１３個州的州長將於周五（16日）前往白宮，與特朗普政府簽署一項協議，旨在遏制不斷上漲電力成本，避免將電價負擔轉嫁給民眾。



該協議規定，在未來兩年內，對PJM電網未來拍賣的電費將實施上限控制，該電網覆蓋美國中大西洋地區及內陸各州的6700萬人口，將迫使像亞馬遜和谷歌這樣的數據中心營運商承擔更大比例的電網擴建成本。



消息人士透露，這些州長將來自PJM電網覆蓋的州，包括賓夕法尼亞州的民主黨州長夏皮羅(Josh Shapiro)、馬里蘭州的民主黨州長摩爾(Wes Moore)，以及俄亥俄州的共和黨州長德溫(Mike DeWine)等。



過去一年，PJM電網覆蓋地區的電費持續上漲，引發了民間強烈不滿，一些州長甚至威脅要放棄該區域電網。去年夏天，九位州長聯名致函PJM管理委員會，批評該電網營運商未能採取足夠措施，解決日益嚴重的電力費用負擔危機。(rc)