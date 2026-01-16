26,773.23
-150.39
(-0.56%)
26,805
-128
(-0.48%)
高水32
9,201.98
-64.88
(-0.70%)
5,809.79
-18.56
(-0.32%)
1,927.23億
4,104.83
-7.77
(-0.189%)
4,736.32
-15.11
(-0.318%)
14,304.78
-1.95
(-0.014%)
2,696.44
-13.01
(-0.48%)
95,679.9300
+75.1200
(0.079%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0695
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9365
休市美股: 1月19日休市
即時更新：16/01/2026 14:29
半日數據，更新：16/01/2026 12:40
資料由Binance提供
最新重要數據
印度-失業率
公佈值
4.80%
公佈日期
15/01/2026 18:37
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.80%
公佈日期
15/01/2026 15:45
南韓-失業率
公佈值
4.00%
公佈日期
14/01/2026 07:00
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
德國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
16/01/2026 15:00
前值
-0.20%
市場預測
0.00%
德國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
16/01/2026 15:00
前值
2.30%
市場預測
1.80%
