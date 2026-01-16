16/01/2026 13:00

【外圍經濟】橡樹資本創辦人馬克斯質疑黃金的價值儲存功能

《經濟通通訊社16日專訊》橡樹資本管理公司聯合創辦人馬克斯質疑黃金作為財富儲存方法的聲譽。



馬克斯表示，黃金和其他另類資產一樣，沒有現金流，這意味著不存在定價討論。「你無法確定一桶原油或一塊黃金的合理價格。你如何將所有這些定性因素轉化為一個公平的價格？答案是：根本不可能。」



他補充說：「除了人們將黃金視為一種價值儲存方法這一事實之外，沒有任何其他因素能讓黃金具備價值儲存的功能。」



馬克斯的觀點與過去一年眾多投資者的普遍看法相違背。分析師表示，一系列有利因素推動黃金價格的上漲，這些因素包括地緣政治緊張局勢、央行的購買行為，以及對美元資產需求的減少。(rc)