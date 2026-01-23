23/01/2026 09:59

《外資精點》高盛：2026年國際金價預測上調至5400美元

《經濟通通訊社23日專訊》高盛發表研究報告，將今年12月國際金價預測由4900美元上調至5400美元。主要考慮到私人投資者轉向多元化配置黃金的情況已開始實現。假設私人投資者在2026年不會拋售其黃金持倉，這實際上抬高該行價格預測的起點。



報告提及，央行買盤在2023及2024年推動黃金價格的穩健上漲。然而，自2025年起漲勢加速，原因是央行開始與私人投資者競爭有限的實物黃金，包括購買傳統ETF，以及對沖全球宏觀政策風險的新興工具。



高盛預測，今年底黃金價格較1月至今的平均價格上漲17%。並認為這次經上調的金價預測風險是雙向，但仍明顯偏向上行，因為私人投資者可能因全球政策不確定性持續而進一步多元化配置。不過若長期全球財政或貨幣政策路徑的感知風險大幅降低，並因此導致宏觀政策對沖部位平倉，將構成下行風險。(jl)



