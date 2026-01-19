19/01/2026 18:04

《真知灼見－溫灼培》人民幣升值有理據支持嗎？

《真知灼見》離岸人民幣是次升浪，大致始於去年11月中（當時約7.12兌1美元），至今不單累升了2.3%，更突破了7算關口，並達到了自2023年5月以來的最高水平。在此期間，人民幣相對歐元及日圓等主要貨幣皆有上升，其中兌日圓的升幅更達3.8%。人民幣升值有理論支持嗎？



*內地不能僅靠出口支撐經濟*



2025年，內地外貿順差創下1.2萬億美元的歷史紀錄，這一成就無疑值得慶賀，尤其是在美國關稅影響的背景下。但與此同時，事件亦引起了全球的關注。考慮到中國龐大的經濟規模，若中國繼續以出口作為推動經濟增長的主要引擎，勢必會導致與其他國家的貿易衝突加劇，使這種增長模式難以持續。因此，開拓新的經濟增長引擎是當前的迫切任務，而擴大內需無疑是未來發展的重要方向之一。



當人民幣升值，進口貨品價格自然下降，這使得內地消費者能享有更多選擇，從而刺激消費。隨著消費的增長，經濟也將隨之被推動，同時改善與其他國家的貿易差額。只有在貿易差額改善的情況下，其他國家才不再抗拒吸納更多的中國進口，從而實現雙贏局面。當然，人民幣升值還可帶來別的益處，如有助人民幣國際化及助推內地企業向海外發展等。然而，人民幣的升值過程必須是漸進的，不能過快，以免對內地的進出口企業造成混亂及不必要風險。



*人民幣今年看6.7兌1美元*



人民幣升值除得到理論上的支持外，預期今年內中美息差收窄，中國企業過去在海外積累的龐大出口盈利，在失去美元高息的吸引下一旦回流內地，料將進一步推升人民幣匯價。料人民幣今年有望測試6.7兌1美元。



*本周市場焦點*



本周三（21日），美國聯儲局主席鮑威爾將到最高法院接受問詢，市場關注法院對鮑威爾施加壓力的程度。此外，市場同時關注美國總統特朗普對候任聯儲局主席人選的公布。到本周五（23日），日本央行將議息，市場關注日央行會否暗示加息時間表。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



