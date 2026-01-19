26,563.90
-281.06
(-1.05%)
4,114.00
+12.09
(+0.295%)
14,294.05
+12.97
(+0.091%)
92,983.9900
-689.1500
(-0.736%)
92,983.99
-689.15
-0.736%
3,207.9900
-76.0500
-2.316%
19/01/2026 17:05
澳元兌美元報0.6695，澳洲12月TD通脹按年擴大至3.5%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.195
|99.393
|-0.198
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.02/06
|158.05/09
|158.06/10
|歐元/美元
|1.1622/26
|1.1624/28
|1.1597/01
|英鎊/美元
|1.3406/10
|1.3390/94
|1.3377/81
|美元/瑞郎
|0.7992/96
|0.7992/96
|0.8028/32
|美元/加元
|1.3889/93
|1.3891/95
|1.3915/19
|澳元/美元
|0.6693/97
|0.6691/95
|0.6681/85
|紐元/美元
|0.5773/77
|0.5770/74
|0.5750/54
|美元/人民幣
|6.9633/37
|6.9629/33
|6.9687/91
|美元/港元
|7.7972/76
|7.7964/68
|7.7974/78
*上述報價只供參考用