0.00億
0.000
(0.000%)
0.000
(0.000%)
0.000
(0.000%)
92,453.5800
-1,219.5600
(-1.302%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0770
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9540
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
即時更新：19/01/2026 08:34
可賣空股票總成交
2,215.50億
主板賣空
324.37億
(14.641%)
更新：16/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
0.000
(0.000%)
滬深300
0.000
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
92,453.5800
-1,219.5600
(-1.302%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0770
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9540
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.3300
-0.0550
-0.175%
NZD 紐元/美元
0.5760
-0.0003
-0.057%
AUD 澳元/美元
0.6684
-0.0004
-0.055%
更新：19/01/2026 08:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,674.1700
+2.0100
+0.043%
XAG 白銀現貨
93.1331
-0.2139
-0.229%
更新：19/01/2026 08:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,453.58
-1,219.56
-1.302%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,196.4800
-87.5600
-2.666%
A 柚子幣
0.1142
-0.0066
-5.464%
更新：19/01/2026 08:30
