26,580.68
-264.28
(-0.98%)
26,599
-230
(-0.86%)
高水18
9,143.82
-76.99
(-0.83%)
5,754.70
-67.48
(-1.16%)
1,282.30億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
92,585.1700
-1,087.9700
(-1.161%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0754
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9492
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,580.68
-264.28
(-0.98%)
期指
高水18
26,599
-230
(-0.86%)
國企指數
9,143.82
-76.99
(-0.83%)
科技指數
5,754.70
-67.48
(-1.16%)
大市成交
1,282.30億
股票
1,105.84億
(86.239%)
窩輪
61.62億
(4.805%)
牛熊證
114.84億
(8.956%)
即時更新：19/01/2026 11:39
可賣空股票總成交
2,215.50億
主板賣空
324.37億
(14.641%)
更新：16/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,882.73億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
滬深300
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
深証成指
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
MSCI中國A50
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
比特幣
資料由Binance提供
92,585.1700
-1,087.9700
(-1.161%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0754
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9492
03
九月
etnet專輯
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.59%
公佈日期
17/01/2026 00:00
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.80%
公佈日期
16/01/2026 15:00
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
56.10
公佈日期
16/01/2026 05:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：16/01/2026 16:15
