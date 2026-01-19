19/01/2026 16:09

滙豐：內地今年經濟或增長4.6%，人民幣將進一步升值

《經濟通通訊社19日專訊》滙豐預計，今年內地經濟增長或放緩至4.6%。環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民表示，預計今年亞洲經濟增長放緩，部分原因是增長動力由出口轉向內需的過程尚未完成，正如內地公布上季經濟增速放緩至4.5%，經濟存在一定挑戰。



亞洲外匯分析主管周淑芬表示，最近幾星期人民幣走強，預計趨勢持續，因出口表現仍好，貿易順差強勁。此外，國內仍有過剩產能，一定程度上抑制內地工業品價格，亦令人民幣持續升值而不會影響競爭力。她又指，人民幣國際化是支持人民幣升值因素之一。



該行本月稍早上調人民幣兌美元預測，今年第一季及第二季分別為6.95和6.9兌1美元，原先預測為7及6.98；下半年預測由6.95調升至6.88。(ul)