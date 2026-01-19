19/01/2026 16:57

旅發局：去年4990萬人次旅客訪港達目標，按年升12%

《經濟通通訊社19日專訊》旅發局公布去年全年初步訪港旅客數字4990萬人次，達到去年初訂立的4900萬人次目標，按年上升12%。其中去年12月訪港旅客量錄得465萬人次，較前年同期多9%。



旅發局數字顯示，去年全年共有大約3780萬內地旅客人次訪港，較前年增加約11%，佔全年訪港旅客量76%。非內地旅客約有1210萬人次，按年增長15%，佔總旅客量24%，當中台灣、日本、越南、澳洲和中東地區的增長強勁，按年增幅達25%或以上；菲律賓、泰國、越南和印度等短途市場亦已恢復至或超越疫情前的水平。



另外，過去一年訪港過夜旅客平均逗留3.1晚。根據旅發局調查，以10分為滿分，過夜旅客的訪港滿意度有8.9分。(ul)