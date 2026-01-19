26,563.90
-281.06
(-1.05%)
26,575
-13
(-0.05%)
高水11
9,134.45
-86.36
(-0.94%)
5,749.98
-72.20
(-1.24%)
2,256.89億
4,114.00
+12.09
(+0.295%)
4,734.46
+2.59
(+0.055%)
14,294.05
+12.97
(+0.091%)
2,685.83
-8.52
(-0.32%)
93,045.9900
-627.1500
(-0.670%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0768
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9445
休市美股: 1月19日休市
股票
2,057.57億
(91.169%)
窩輪
76.14億
(3.374%)
牛熊證
123.17億
(5.458%)
19/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
1,965.21億
主板賣空
272.23億
(13.853%)
19/01/2026 16:59
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00941 中國移動03690 美團－Ｗ
19/01/2026 19:15
19/01/2026 19:15
