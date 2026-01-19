19/01/2026 17:37

2025年亞太地區銀團貸款回顧：香港銀團融資達1249億美元，按年升一成

《經濟通通訊社19日專訊》倫敦證券交易所集團(LSEG)發布《2025年亞太地區（除日本外）銀團貸款回顧》，其中香港銀團融資額從上年的1133億美元增長10.3%至2025年的1249億美元，位居第二。



報告表示，融資額上升主要得益於全球借款人的強勁借貸活動抵消了本地企業借貸活動的疲軟以及事件驅動型融資的減少。外資銀行在香港完成的最大一筆貸款是向國有企業阿布達比發展控股公司(ADQ)提供的40億美元雙檔定期貸款；外資銀行在香港市場共籌集了12筆貸款，總額近150億美元。



相比之下，受信貸需求放緩的影響，2025年中國貸款規模大幅下降至624億美元，較2024年的1113億美元下降43.9%。儘管政府採取了寬鬆的貨幣政策、利率處於歷史低位、流動性充裕，中國企業信貸增長依然疲軟，反映在經濟環境不明朗的情況下，企業信心低迷，市場情緒謹慎。



另外，亞太地區（除日本外）2025年銀團貸款總額達到5402億美元，略高於上年同期的5,369億美元。儘管地緣政治不確定性和美國關稅政策變化抑制了該地區的企業擴張活動，導致交易總數較上年同期的1400筆下降8.4%至1,282筆，銀團貸款總額依然保持增長。



銀行方面，中國銀行蟬聯2025年亞太地區（除日本外）銀團貸款牽頭行榜單首位，星展銀行第二，滙豐銀行第三。(ul)