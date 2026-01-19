19/01/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美歐就格陵蘭引發關稅戰，沃什接任聯儲局呼聲高，小米回購股份

2026年1月19日【要聞盤點】



1、由於市場持續消化美國總統特朗普關於聯儲局主席人選的最新暗示，以及最高法院即將對關稅法案作出關鍵裁決，美股三大指數周五(19日)全日偏軟，尾市反覆受壓，小幅收跌。道指收市跌83.11點，或0.17%，報49359.33點；標普500指數跌4.46點，或0.06%，報6940.01點；納指跌14.63點，或0.06%，報23515.39點。中國金龍指數跌90點。日經期貨截至上午7時49分跌420點。



2、美國總統特朗普宣布2月起對丹麥等八國加徵10%的關稅，並從6月起稅率升至25%，直至達成收購格陵蘭協議。



3、美國財長貝森特強調華府不會在格陵蘭問題上妥協，並批評歐洲無力保障安全。



4、歐盟擬向美國商品徵收報復性關稅，回應美國就格陵蘭向歐盟多國額外徵收關稅。



5、特朗普稱希望國家經濟委員會主任哈塞特留任現職，博彩市場開始押注沃什接任聯儲局主席，市場降息兩次的預期降低。



6、美國最高法院尚未裁定川普全球關稅合法性，下個窗口期為周二。哈塞特稱若裁決不利將特朗普可立刻徵收10%關稅。



7、特朗普會晤委內瑞拉反對派領袖馬查多，接受其贈予的諾貝爾和平獎獎章，馬查多稱將當選委內瑞拉首位女總統。



8、中國今日將公布第四季度GDP數據，預計增速創三年新低，12月零售銷售增速或進一步放緩。



9、中加貿易解凍，中國將於3月前降低油菜籽關稅，加拿大允許4.9萬輛中國電動車以6%的低稅率進口。



10、財政司司長陳茂波表示，香港正積極推動黃金中央結算系統，目標今年內試運，並邀請上海黃金交易所參與。



11、全球存儲芯片漲價潮的影響傳導至下游手機廠商，受上游供應鏈存儲漲價影響，多家手機廠商近日下調全年整機訂單數量，其中，小米、OPPO下調超20%，vivo下調近15%，傳音下調至7000萬台以下，各家下調機型主要是中低端和海外產品。



12、證監會告誡公眾，提防一項以AI為主題的可疑投資產品。該產品涉及由金豐來及Angel Guardian Alliance Technology Limited(AGA)發售和推廣的高頻交易安排。



【焦點股】



小米集團(01810)

- 上周五斥2.2億元回購590萬股，每股最高價37.2元



華潤電力(00836)

- 2025年12月售電量增6.6%，全年售電量增7%



中國中冶(01618)

- 料全年淨利潤跌逾50%



鈞達股份(02865)

- 料全年虧損擴至最多15億人幣



康耐特光學(02276)

- 料全年淨利潤按年增不少於30%



劍橋科技(06166)

- 料全年淨利潤最多2.8億人幣，按年升67%



TCL電子(01070)

- 料全年經調整淨利潤最多近26億元，升60%



中國儒意(00136)

- 1420萬美元投資AIsphere，戰略合作探索人工智能應用



英矽智能(03696)

- 超額配股權獲悉數行使，額外集資3.4億元



昆侖能源(00135)

- 擬購回最多8659萬股佔1%股權，預期適時註銷



昊天國際建投(01341)

- 建議5股合併1股，每手更改為1萬股



德萊建業(01546)

- 控股股東獲潛在買方洽商或售若干股權，今早復牌



均勝電子(00699)

- 旗下均勝安全獲農銀金融增資10億人幣，供償還股東借款



華能國電(00902)

- 上網電量2025年第四季度跌5%，全年跌3.4%



【油金報價】



紐約期油下跌，報每桶58.99美元



布倫特期油上漲0.53%，報每桶63.79美元



黃金現貨上漲1.68%，報每盎司4671.49美元



紐約期金上漲1.85%，報每盎司4680.56美元