19/01/2026 10:42

【數據解讀】統計局：去年經濟發展預期目標圓滿實現，惟供強需弱矛盾突出

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國家統計局公布，2025年四季度國內生產總值(GDP)同比增長4.5%，增速為三年單季最低，但略優於預期的4.4%；全年GDP增5%，實現中央制定的「5%左右」增長目標。12月規模以上工業增加值同比增5.2%，增速創三個月高位；社會消費品零售總額增0.9%，增速為三年最低。工業和零售去年全年分別增長5.9%和3.7%。此外，去年固定資產投資降3.8%，為1996年有記錄以來首次負值。



國新辦就2025年國民經濟運行情況舉行發布會。國家統計局局長康義在會上表示，總的來看，2025年國民經濟頂壓前行、向新向優，高質量發展取得新成效，經濟社會發展主要目標任務圓滿實現，「十四五」勝利收官。但也要看到，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少。



下階段，堅持穩中求進、提質增效，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，確保「十五五」開好局、起好步。