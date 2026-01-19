26,579.05
-265.91
(-0.99%)
26,601
-228
(-0.85%)
高水22
9,142.59
-78.22
(-0.85%)
5,753.46
-68.72
(-1.18%)
1,285.84億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
92,585.1700
-1,087.9700
(-1.161%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0754
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9492
休市美股: 1月19日休市
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股00941 中國移動
