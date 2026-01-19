26,619.38
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,619.38
-225.58
(-0.84%)
期指
高水17
26,636
-193
(-0.72%)
國企指數
9,156.55
-64.26
(-0.70%)
科技指數
5,765.92
-56.26
(-0.97%)
大市成交
1,402.65億
股票
1,223.33億
(87.216%)
窩輪
63.65億
(4.538%)
牛熊證
115.67億
(8.246%)
即時更新：19/01/2026 13:10
可賣空股票總成交
1,102.55億
主板賣空
143.21億
(12.989%)
半日數據，更新：19/01/2026 12:40
上証指數
成交：8,286.09億
4,116.74
+14.83
(+0.362%)
滬深300
4,736.92
+5.05
(+0.107%)
深証成指
14,313.35
+32.27
(+0.226%)
MSCI中國A50
2,688.41
-5.94
(-0.22%)
比特幣
資料由Binance提供
92,750.0100
-923.1300
(-0.985%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0809
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9492
Highlight:
THB 美元/泰銖
31.2670
-0.1180
-0.376%
TWD 美元/新台幣
31.5020
-0.1060
-0.335%
SGD 美元/坡元
1.2857
-0.0011
-0.082%
更新：19/01/2026 13:10
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,750.01
-923.13
-0.985%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,214.4700
-69.5700
-2.118%
A 柚子幣
0.1149
-0.0059
-4.884%
更新：19/01/2026 13:10
