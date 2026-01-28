19/01/2026 13:39

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。

▷ 世界人工智能大會2026WAICUP於香港科學園舉行

▷ HKGAI聯動政府、學界及業界推動主權AI示範城市建設 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》「世界人工智能大會」(WAIC) 首度移師香港，上周五（16日）於香港科學園舉行第八屆《2026 WAIC UP！》年終盛會。香港科技大學首席副校長、香港生成式人工智能研發中心(HKGAI)主任郭毅可表示，主權AI不僅關乎大模型技術，更涵蓋算力基礎設施、數據主權、治理架構及公共服務能力，是新一代城市數字基建的重要組成部分。他形容，香港「麻雀雖小、五臟俱全」，擁有完善法治、多語言社會及成熟治理結構，特別適合率先驗證主權AI在城市治理、公共服務及民生應用中的可行性，並為更大規模的推廣提供實證經驗。郭毅可表示，HKGAI自2023年10月成立以來，HKGAI的核心使命並非單一技術研發，而是為香港建立完整、可持續的城市級AI基礎設施。他指出，中心已從零開始，先後為本港建構出高效能算力平台、自主訓練的大型語言模型和安全合規的本地數據與治理架構。為政府、公營機構及社會提供可長期演進的AI能力底座。展望未來，郭毅可指出，人工智能正由「對話式工具」邁向「智能體驅動」。HKGAI正積極結合Web3基礎設施，研究AI Agent在虛擬與現實世界中的身份、交易、協作與治理模式，探索「人與AI共生」的城市新形態。他續稱，香港在法律制度、政策制定及金融科技方面具備獨特優勢，有條件在AI治理、算力整合及去中心化架構方面，為全球提供具參考價值的實踐案例。HKGAI將持續聯動政府、學界及產業界，深化AI基礎設施建設，推動負責任創新，並把香港打造為中國乃至全球主權AI發展的重要示範城市。(bi)