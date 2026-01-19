26,563.90
-281.06
(-1.05%)
26,584
-245
(-0.91%)
高水20
9,134.45
-86.36
(-0.94%)
5,749.98
-72.20
(-1.24%)
2,256.89億
4,114.00
+12.09
(+0.295%)
4,734.46
+2.59
(+0.055%)
14,294.05
+12.97
(+0.091%)
2,685.83
-8.52
(-0.32%)
92,753.4300
-919.7100
(-0.982%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0828
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9470
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,563.90
-281.06
(-1.05%)
期指
高水20
26,584
-245
(-0.91%)
國企指數
9,134.45
-86.36
(-0.94%)
科技指數
5,749.98
-72.20
(-1.24%)
大市成交
2,256.89億
股票
2,057.57億
(91.169%)
窩輪
76.14億
(3.374%)
牛熊證
123.17億
(5.458%)
即時更新：19/01/2026 16:15
可賣空股票總成交
1,102.55億
主板賣空
143.21億
(12.989%)
半日數據，更新：19/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,901.38億
4,114.00
+12.09
(+0.295%)
滬深300
4,734.46
+2.59
(+0.055%)
深証成指
14,294.05
+12.97
(+0.091%)
MSCI中國A50
2,685.83
-8.52
(-0.32%)
比特幣
資料由Binance提供
92,753.4300
-919.7100
(-0.982%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0828
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9470
經濟崩潰背後的制裁禍首知多少
世事政情 容我世說

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦:Miu Miu...
Fashion

藥物安全|亂食止痛藥恐胃出血，藥劑師揭3大警號、4招食藥不傷...
醫學通識 健康解「迷」

即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股09888 百度集團－ＳＷ
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,669.3200
-2.8400
-0.061%
XAG 白銀現貨
93.1979
-0.1491
-0.160%
更新：19/01/2026 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.52%
1個月
2.78%
3個月
2.84%
更新：19/01/2026 11:15
最新
人氣
