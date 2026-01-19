19/01/2026 15:08

中鋁集團據報支持力拓併購嘉能可計劃

《經濟通通訊社19日專訊》外電引述知情人士表示，作為力拓公司最大股東之一的中國鋁業集團，傾向於支持力拓對嘉能可的併購計劃，這一交易有望為這家中國大型國企的資產組合增加更多與銅資源相關的權益。



知情人士稱，最終中國政府對中鋁集團是否支持該交易擁有決定性的影響，中鋁已經就其支持這一交易的意向與相關政府部門進行溝通。



知情人士又指，中鋁集團可能會接受該交易生效後中鋁在新公司的持股比例被攤薄，但可能會要求力拓給予中鋁某些形式的補償。



中鋁集團和力拓均不予置評。嘉能可和中國國務院國資委暫未回覆置評請求。



此前，嘉能可稱，已與力拓就雙方部分或全部業務的潛在整合進行了初步的討論，其中包括全股票方式合併。兩家公司的合併有望打造全球最大的礦業公司。



中鋁集團持有力拓股權已近20年，目前持有約14.55%的力拓倫敦上市股權。(bi)