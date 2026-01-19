19/01/2026 19:11

《再戰明天》德國公布PPI，本港公布失業率

《經濟通通訊社19日專訊》德國公布PPI，及本港公布失業率，料為周二（20日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍參加世界經濟論壇年會。歐洲央行副總裁德金多斯參加歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議。



數據方面，周二3:00pm（本港時間．下同），英國公布12月失業率。同一時間，德國公布12月生產者物價指數，月率料下滑0.1%，年率跌幅料由2.3%擴大至2.4%。4:30pm，香港公布12月失業率。



在本港，明日公布業績的公司有:新城悅服務(01755)等。



另外，美國周四（22日）公布11月PCE及核心PCE物價指數。(wa)