26,563.90
-281.06
(-1.05%)
26,629
+41
(+0.15%)
高水65
9,134.45
-86.36
(-0.94%)
5,749.98
-72.20
(-1.24%)
2,256.89億
4,114.00
+12.09
(+0.295%)
4,734.46
+2.59
(+0.055%)
14,294.05
+12.97
(+0.091%)
2,685.83
-8.52
(-0.32%)
93,068.9400
-604.2000
(-0.645%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0768
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9445
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,563.90
-281.06
(-1.05%)
期指(夜)
高水65
26,629
+41
(+0.15%)
國企指數
9,134.45
-86.36
(-0.94%)
科技指數
5,749.98
-72.20
(-1.24%)
大市成交
2,256.89億
股票
2,057.57億
(91.169%)
窩輪
76.14億
(3.374%)
牛熊證
123.17億
(5.458%)
即時更新：19/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
1,965.21億
主板賣空
272.23億
(13.853%)
更新：19/01/2026 16:59
上証指數
成交：11,901.38億
4,114.00
+12.09
(+0.295%)
滬深300
4,734.46
+2.59
(+0.055%)
深証成指
14,294.05
+12.97
(+0.091%)
MSCI中國A50
2,685.83
-8.52
(-0.32%)
比特幣
資料由Binance提供
93,068.9400
-604.2000
(-0.645%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0768
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9445
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
