《經濟通通訊社19日專訊》滙豐公布2026年亞洲經濟展望，滙豐證券策略亞太區主管林傳英(Herald van der Linde)表示，人工智能可能是2025年市場最大的驅動力之一，而且在2026年仍將是熱門話題，並指人工智能對韓國和台灣市場的影響尤其顯著，但伺服器和晶片等零件的生產也出口到美國。對於資料中心，人們普遍認為增長將持續，目前生產供應商不多，競爭也不激烈。另一方面，只要美國的資料中心還在建設，需求就會保持強勁。因此，這些公司的前景非常樂觀。他續指，上述部分股票的估值已經飆升，有的甚至翻了三倍。韓國股市去年幾乎翻了一番。幾乎所有投資人都嚴重超配(very heavily overweight)這些股票，他認為這也有一定風險，因為如果人工智能領域出現變化，市場需要重新調整，那麼大家可能會同時拋售，這通常不是什麼好兆頭，但認為相關擔憂需要時間才會顯現。他指出，目前該行看好的市場是中國，也看好印尼和印度，但認為北亞市場，尤其是韓國和台灣地區，存在著日益增長的投資風險。滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民(Frederic Neumann)表示，該行預期今年美國聯儲局不會減息，並指美國經濟仍有許多利多因素，例如減稅、人工智能硬體熱潮、高企的股票價格，甚至抵押貸款利率也有所下降。因此，該行認為美國聯儲局今年並沒有充分的宏觀經濟理由大幅降息。(bn)