26,579.52
-265.44
(-0.99%)
26,599
-230
(-0.86%)
高水19
9,142.90
-77.91
(-0.84%)
5,754.59
-67.59
(-1.16%)
1,286.10億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
92,585.1700
-1,087.9700
(-1.161%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0754
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9492
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,579.52
-265.44
(-0.99%)
期指
高水19
26,599
-230
(-0.86%)
國企指數
9,142.90
-77.91
(-0.84%)
科技指數
5,754.59
-67.59
(-1.16%)
大市成交
1,286.10億
股票
1,109.64億
(86.279%)
窩輪
61.62億
(4.791%)
牛熊證
114.84億
(8.930%)
即時更新：19/01/2026 11:39
可賣空股票總成交
2,215.50億
主板賣空
324.37億
(14.641%)
更新：16/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,882.73億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
滬深300
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
深証成指
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
MSCI中國A50
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
比特幣
資料由Binance提供
92,585.1700
-1,087.9700
(-1.161%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0754
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9492
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
24/01/2026 - 25/01/2026
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股00941 中國移動
etnet專輯
說說心理話
美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34
大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,585.17
-1,087.97
-1.161%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,205.8000
-78.2400
-2.382%
A 柚子幣
0.1151
-0.0057
-4.719%
更新：19/01/2026 11:36
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.2770
-0.1080
-0.344%
TWD 美元/新台幣
31.5016
-0.1064
-0.337%
GBP 英鎊/美元
1.3387
-0.0014
-0.105%
更新：19/01/2026 11:36
最新
人氣
