19/01/2026 12:28

摘要

▷ 現行機制散戶獲配10%，機構獲配90%

▷ 建議監管機構檢視保薦人資源及項目集中度風險 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》對於2026至27年度財政預算案，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，對於IPO派貨機制的檢討，現行的回撥機制中，散戶僅獲分配10%的股份，90%歸機構，這使市場結構不平衡，導致散戶風險加大。建議提高散戶的配發比例，以增強市場信心，提升公平性。港股市場的健康發展需各方共同努力，包括手數簡化、降低交易成本、改善監管流程及推廣莊家制度等。若能持續推動政策調整，將為投資者營造更高效、透明的投資環境。期待政府推進香港證券市場改革，使市場更具吸引力與競爭力。他回應，當前IPO「速成文化」及申請文件質素下降問題，該會建議應該把資本市場發展措施同「投資者保護+中介人責任+市場容量管理」掛鈎，避免投資銀行只追求集資額與排名。他指出，建議由財經事務及庫務局牽頭，與香港證監會及香港聯交所共同檢視保薦人資源配置監管框架，把「每名主要人員同時負責約2至3宗活躍IPO申請」的實務監管期望，上升為清晰的書面指引，並考慮寫入操守準則/指引層級文件，亦建議預算案預留資源予香港證監會，成立專責小組，定期數據化監察各持牌保薦機構的項目負荷（包括A+H大型新股），一旦超出指引上限，觸發「暫停接納新項目」、「強制整改計劃」甚至「暫停保薦資格」等分級處分機制。他續指，鑒於現時大量A+H同步上市及超大型新股高度集中於少數中資頭部券商及律所，預算案應要求監管機構檢視「項目集中度」風險，研究是否需要就同一機構的同步大型IPO數量設置「軟性上限」或加重實質性參與證明要求。*建議政府應適時放寬對資產管理公司監管*對於香港資產管理行業，他建議，政府應適時放寬對資產管理公司的監管，特別是針對小型公司，提供更具彈性的監管措施。這不僅能減輕小型公司的負擔，還能促進市場競爭，提升行業整體效率；加大對金融科技的支持力度，設立專項基金以鼓勵資產管理公司進行技術投資。同時，推動行業內部合作，鼓勵企業間的技術共享，以提升整體科技水平；在稅務體制方面，必須進行大刀闊斧的改革，引入零稅率攜帶權益寬免，涵蓋所有私募和對沖基金，以吸引更多國際資本和人才。*倡證監會應優化代幣審批準則*對於虛擬資產市場，他建議，證監會應優化代幣審批準則，對於市值全球排名前20、已在其他主要合規司法管轄區交易的代幣，應設立「快速審批通道」，盡快豐富可交易代幣名單。這符合「十五五」規劃中「提升國際話語權」及「積極擴大自主開放」的精神。他指出，目前持牌平台主要僅限於現貨交易(Spot Trading)，缺乏對沖及獲利工具，難以滿足專業投資者及機構的需求。該會建議：參考傳統金融市場發展路徑，加快審批虛擬資產相關的衍生工具產品，例如槓桿交易、期貨合約(Futures)及結構性產品。這不僅能大幅增加市場交易量，更是完善香港作為「風險管理中心」必不可少的一環，亦響應了「十五五」規劃中關於「健全投資和融資相協調的資本市場功能」及「穩步發展期貨、衍生品」的政策導向。(bn)