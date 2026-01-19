26,618.75
-226.21
(-0.84%)
26,635
-194
(-0.72%)
高水15
9,156.25
-64.56
(-0.70%)
5,766.35
-55.83
(-0.96%)
1,403.42億
4,116.00
+14.09
(+0.343%)
4,735.94
+4.07
(+0.086%)
14,312.17
+31.09
(+0.218%)
2,688.73
-5.62
(-0.21%)
92,744.7800
-928.3600
(-0.991%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0809
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9492
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,618.75
-226.21
(-0.84%)
期指
高水15
26,635
-194
(-0.72%)
國企指數
9,156.25
-64.56
(-0.70%)
科技指數
5,766.35
-55.83
(-0.96%)
大市成交
1,403.42億
股票
1,224.10億
(87.223%)
窩輪
63.65億
(4.536%)
牛熊證
115.67億
(8.242%)
即時更新：19/01/2026 13:10
可賣空股票總成交
1,102.55億
主板賣空
143.21億
(12.989%)
半日數據，更新：19/01/2026 12:40
上証指數
成交：8,299.24億
4,116.00
+14.09
(+0.343%)
滬深300
4,735.94
+4.07
(+0.086%)
深証成指
14,312.17
+31.09
(+0.218%)
MSCI中國A50
2,688.73
-5.62
(-0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
92,744.7800
-928.3600
(-0.991%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0809
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9492
查看更多etnet精彩內容
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00981 中芯國際00005 滙豐控股
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：16/01/2026 16:15
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1160
更新：19/01/2026 13:10:35
即將公佈經濟數據
歐元區-消費者物價指數(月率)
即將公佈
19/01/2026 18:00
前值
-0.30%
市場預測
0.20%
歐元區-消費者物價指數(年率)
即將公佈
19/01/2026 18:00
前值
2.10%
市場預測
2.00%
最新
