19/01/2026 16:51
【定期存款】銀行推新優惠吸客，花旗3個月港元定存3.2厘，信用卡客享額外1厘回贈
《經濟通通訊社19日專訊》新年伊始，本地銀行推出港元定存新優惠吸客，花旗3個月港元定存年息高達3.2厘，存額由5萬元至200萬元，適用於Citigold之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元港元。「信用卡客戶定期存款利率額外回贈」方面，特選現有信用卡客戶(主要持卡人身份持有有效的信用卡需符合開卡日期的要求)可享新資金開立3個月定期存款利率額外1厘回贈(定期金額最多150萬元)。
數字銀行PAObank 3個月港元定存年息高達3厘，存額為100元至100萬元，適用於新舊客戶以新資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
