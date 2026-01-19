19/01/2026 11:32
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌兩日報2.78厘
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日報2.77673厘，跌6.422基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.84286厘，跌1.958基點。
隔夜息報2.52441厘，升62.012基點；一周拆息跌11.166基點，報2.28405厘，兩周則升4.161基點，報2.60423厘。長息方面，六個月拆息跌1.113基點，報2.97345厘，一年期則跌0.214基點，報3.00566厘。
港元匯價今日在7.7989-7.7947之間上落，最新報7.7958。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.52441
|+62.012
|一周
|2.28405
|-11.166
|兩周
|2.60423
|+4.161
|一個月
|2.77673
|-6.422
|兩個月
|2.81857
|-3.5
|三個月
|2.84286
|-1.958
|六個月
|2.97345
|-1.113
|一年
|3.00566
|-0.214
