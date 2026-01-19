26,621.25
-223.71
(-0.83%)
26,646
-183
(-0.68%)
高水25
9,157.49
-63.32
(-0.69%)
5,766.49
-55.69
(-0.96%)
1,404.38億
4,116.41
+14.50
(+0.353%)
4,736.15
+4.28
(+0.090%)
14,312.26
+31.18
(+0.218%)
2,688.73
-5.62
(-0.21%)
92,757.7900
-915.3500
(-0.977%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0809
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9492
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,621.25
-223.71
(-0.83%)
期指
高水25
26,646
-183
(-0.68%)
國企指數
9,157.49
-63.32
(-0.69%)
科技指數
5,766.49
-55.69
(-0.96%)
大市成交
1,404.38億
股票
1,225.06億
(87.231%)
窩輪
63.65億
(4.532%)
牛熊證
115.67億
(8.236%)
即時更新：19/01/2026 13:11
可賣空股票總成交
1,102.55億
主板賣空
143.21億
(12.989%)
半日數據，更新：19/01/2026 12:40
上証指數
成交：8,294.79億
4,116.41
+14.50
(+0.353%)
滬深300
4,736.15
+4.28
(+0.090%)
深証成指
14,312.26
+31.18
(+0.218%)
MSCI中國A50
2,688.73
-5.62
(-0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
92,757.7900
-915.3500
(-0.977%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0809
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9492
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00981 中芯國際00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.2670
-0.1180
-0.376%
TWD 美元/新台幣
31.5020
-0.1060
-0.335%
SGD 美元/坡元
1.2857
-0.0011
-0.082%
更新：19/01/2026 13:10
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
92,757.79
-915.35
-0.977%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,214.4800
-69.5600
-2.118%
A 柚子幣
0.1149
-0.0059
-4.884%
更新：19/01/2026 13:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處