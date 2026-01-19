19/01/2026 09:58

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 景順趙耀庭指中國2025年貿易順差達1.2萬億美元

▷ 中國出口按年增5.9%，東盟出口抵銷對美下滑

▷ 政策推動經濟轉向內需信號清晰 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道19日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，中國2025年的貿易順差達到1.2萬億美元，首次突破萬億美元關口。貿易順差擴大由出口增長帶動，以美元計出口按年增長5.9%，高於市場預期，顯示即使面臨關稅及其他不明朗因素，中國對外板塊仍然穩健。對東盟經濟體的強勁出口，已足以抵銷對美貿易的下滑。儘管美國對中國出口的關稅政策的不確定性上升，更強勁的區域出口增長在一定程度上抵銷相關影響，中國在未來一年有望進一步擴大全球市場佔有率。*通脹明顯低於多數貿易夥伴，商品相對價格優勢明顯*儘管貿易順差的絕對規模處於史無前例的高位，但中國經常帳順差佔GDP的比重已穩定於約2%至3%，仍處於國際上合理的範圍之內。不過，以美元計價的中國貿易順差規模已創歷史新高。鑑於中國整體GDP總量龐大，其對全球經濟的影響亦相對更加顯著。推動去年中國出口激增的其中一個關鍵因素相當直接：人民幣的實質匯率競爭力，高於名義匯率所反映的水平。原因在於中國通脹水平明顯低於包括美國在內的多數貿易夥伴，使中國商品相對價格優勢明顯，從而令出口表現強於僅根據名義匯率所推斷的水平。*政策推動經濟轉向內需訊號清晰，應聚焦國內投資機遇*中國出口動能的強勁表現顯示，以出口為主的行業穩健性或超出市場原先預期。不過，從政策方向來看，推動經濟轉向內需增長動能的訊號日益清晰，新的經濟動力正逐步成形。投資者應持續聚焦中國國內市場的投資機遇。中國國內市場更多受本土因素影響，可望成為相對的「避風港」，或至少提供具吸引力的分散投資效果。展望未來，預期中國貿易韌性仍將延續，但隨著政策層面推進自給自足及「反內捲」相關目標，出口在中國整體經濟增長中的角色料將逐步減弱。未來一年，預期中國資產表現有望持續跑贏大市，特別是股票及人民幣，隨著充足的財政與貨幣刺激配合穩健的貿易表現，中國經濟正逐步邁向再通脹。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。