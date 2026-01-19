直播中 : 開市Good Morning - 內地嚴查市場過度炒作 港股短線難突破？
直播中 : 開市Good Morning - 內地嚴查市場過度炒作 港股短線難突破？
26,617.14
-227.82
(-0.85%)
26,629
-200
(-0.75%)
高水12
9,158.26
-62.55
(-0.68%)
5,779.15
-43.03
(-0.74%)
691.19億
4,122.46
+20.55
(+0.501%)
4,755.18
+23.31
(+0.493%)
14,366.79
+85.71
(+0.600%)
2,709.35
+15.00
(+0.56%)
92,500.7200
-1,172.4200
(-1.252%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0832
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9590
休市美股: 1月19日休市
查看更多etnet精彩內容

