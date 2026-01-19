19/01/2026 09:19
【聚焦人幣】人民幣中間價升27點子，報7.0051，創逾兩年半新高
《經濟通通訊社19日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0051，較上個交易日升27點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱逾360點，上個交易日報7.0078。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0051
|-27.00
|1歐元/人民幣
|8.1097
|+30.00
|100日圓/人民幣
|4.4281
|+240.00
|1港元/人民幣
|0.8983
|-4.90
|1英鎊/人民幣
|9.3445
|+41.00
|1澳元/人民幣
|4.6637
|-108.00
|1紐元/人民幣
|4.0139
|+97.00
|1新加坡/人民幣
|5.4244
|+6.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7401
|+493.00
|1加元/人民幣
|5.0180
|-65.00
|1人民幣/林吉特
|0.5797
|-1.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1883
|-366.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3516
|+129.00
|1人民幣/韓元
|211.3900
|+53.00