19/01/2026 08:51

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 境外收入補稅自查申報追溯近三年（2022-2024）

▷ 部分案例要求自查五年（2020-2024）

▷ 稅務機關以短信/電話提示自查非正式追徵 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》據《第一財經》近日報道，目前中國內地稅務居民境外收入的補稅追溯期較此前拉長，最早可至2020年甚至2017年。不過《財新》指出，該說法有一定誤讀，目前各地稅務機關主要提示納稅人自查申報近三年即2022-2024年度境外收入，部分要求自查近五年；提示自查申報和法律意義上的追徵稅款也有所區別。據《財新》引述一名國家稅務總局人士稱，稅務機關主要提示有境外收入的納稅人核查近三年度的收入情況，個別金額較大的核查不超過五年收入。一名接觸過相關案例的稅務律師表示，稅務機關大多要求納稅人自查近三年境外收入，但有個別客戶反饋被要求自查近五年收入，即2020年至2024年度。另有稅務系統人士表示，也存在納稅人主動補繳了2020年以前更早年度境外收入稅款的情況，但不是全國面上這麼要求。報道強調，目前稅務機關通過短信、電話等渠道提示納稅人，要求納稅人自查以往年度收入並且申報納稅，不同於法律意義上的追徵稅款，主要區別在於稅務機關是否下達稅務事項通知書等正式文書。根據現行《稅收徵收管理法》等法律規定，因稅務機關的責任導致未繳或少繳稅款的，稅務機關在三年內可以要求納稅人、扣繳義務人補繳稅款，但是不得加收滯納金。因納稅人、扣繳義務人計算錯誤等導致未繳或少繳稅款的，稅務機關在三年內可以追徵稅款、滯納金；有特殊情況的，追徵期可以延長到五年。對偷稅、抗稅、騙稅的，稅務機關追徵稅款和滯納金不受前述規定的期限限制，即無限期追徵。2025年以來，不少從事美股、港股交易的人士收到稅務局的短信或電話，提示自查境外收入並申報納稅。據《財新》此前的報道，在一個納稅年度內，境外炒股盈利盈虧互抵後按20%稅率徵稅，如果淨虧損則無需繳稅；以單筆交易的賣出成交獲利為準，浮盈浮虧不計入其中。(wn)