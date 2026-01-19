26,581.76
-263.20
(-0.98%)
26,602
-227
(-0.85%)
高水20
9,142.88
-77.93
(-0.85%)
5,753.33
-68.85
(-1.18%)
1,287.79億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
92,576.9600
-1,096.1800
(-1.170%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0754
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9492
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,581.76
-263.20
(-0.98%)
期指
高水20
26,602
-227
(-0.85%)
國企指數
9,142.88
-77.93
(-0.85%)
科技指數
5,753.33
-68.85
(-1.18%)
大市成交
1,287.79億
股票
1,111.33億
(86.297%)
窩輪
61.62億
(4.785%)
牛熊證
114.84億
(8.918%)
即時更新：19/01/2026 11:40
可賣空股票總成交
2,215.50億
主板賣空
324.37億
(14.641%)
更新：16/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,882.73億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
滬深300
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
深証成指
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
MSCI中國A50
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
比特幣
資料由Binance提供
92,576.9600
-1,096.1800
(-1.170%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0754
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9492
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
03
三月
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季 亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
推介度：
03/03/2026 - 06/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股00941 中國移動
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34
大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處