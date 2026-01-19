19/01/2026 10:54

【聚焦數據】2025年末全國人口減少339萬人至14.05億，出生率不足千分之六

《經濟通通訊社19日專訊》國家統計局公布，2025年末全國人口（不包括港澳台居民和外籍人員）140489萬人，比上年末減少339萬人，連續四年人口負增長。全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰；死亡人口1131萬人，人口死亡率為8.04‰；人口自然增長率為-2.41‰。



從性別構成看，男性人口71685萬人，女性人口68804萬人，總人口性別比為104.19（以女性為100）。從年齡構成看，16-59歲人口85136萬人，佔全國人口的比重為60.6%；60歲及以上人口32338萬人，佔全國人口的23.0%，其中65歲及以上人口22365萬人，佔全國人口的15.9%。



從城鄉構成看，城鎮常住人口95380萬人，比上年末增加1030萬人；鄉村常住人口45109萬人，減少1369萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為67.89%，比上年末提高0.89個百分點。



從受教育程度看，16-59歲人口平均受教育年限達到11.3年，比上年提高0.1年。(wn)