19/01/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升54點子，四連升報6.9636，創逾兩年半高

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9636，較上個交易日4時30分收盤價升54點子，四連升，創2023年5月15日以來新高逾兩年半新高，全日在6.9627至6.9655之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升80點子，報6.9588。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0051，較上個交易日升27點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱逾360點。



市場人士稱，春節前客盤結匯需求旺盛，疊加美元下滑，人民幣短期升勢有望延續，但大行也不時出手，確保匯率有序波動。



澳新銀行稱，當前中美貿易關係穩定、外國投資者對中國境內資產的良好態度以及中國人行對人民幣升值的容忍度，都是2026年人民幣的支撐因素，預計人民幣仍有一定升值空間。(jq)