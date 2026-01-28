27,826.91
+699.96
(+2.58%)
27,726
-91
(-0.33%)
低水101
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
3,615.23億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
89,405.3400
+155.3500
(0.174%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1210
恒生指數
27,826.91
+699.96
(+2.58%)
期指(夜)
低水101
27,726
-91
(-0.33%)
國企指數
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
科技指數
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
大市成交
3,615.23億
股票
3,348.45億
(92.621%)
窩輪
94.60億
(2.617%)
牛熊證
172.18億
(4.763%)
即時更新：28/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
3,192.33億
主板賣空
598.67億
(18.753%)
更新：28/01/2026 16:59
上証指數
成交：13,655.26億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
滬深300
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
深証成指
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
MSCI中國A50
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
89,405.3400
+155.3500
(0.174%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1210
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
關稅戰
對英國首相訪華，中英預期不同

27/01/2026 18:06
大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36
貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
Highlight:
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1190
更新：28/01/2026 18:30:53
即將公佈經濟數據
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
28/01/2026 20:00
前值
14.10%
市場預測
--
加拿大-官方指標利率
即將公佈
28/01/2026 22:45
前值
2.25%
市場預測
2.25%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
