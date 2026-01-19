直播中 : 開市Good Morning - 內地嚴查市場過度炒作 港股短線難突破？
直播中 : 開市Good Morning - 內地嚴查市場過度炒作 港股短線難突破？
26,610.89
-234.07
(-0.87%)
26,630
-199
(-0.74%)
高水19
9,156.67
-64.14
(-0.70%)
5,777.47
-44.71
(-0.77%)
695.88億
4,122.38
+20.47
(+0.499%)
4,756.48
+24.61
(+0.520%)
14,365.33
+84.25
(+0.590%)
2,707.92
+13.57
(+0.50%)
92,513.7200
-1,159.4200
(-1.238%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0890
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9600
休市美股: 1月19日休市
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.4303
更新：19/01/2026 10:05:02
