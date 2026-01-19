直播中 : 開市Good Morning - 內地嚴查市場過度炒作 港股短線難突破？
直播中 : 開市Good Morning - 內地嚴查市場過度炒作 港股短線難突破？
26,617.80
-227.16
(-0.85%)
26,629
-200
(-0.75%)
高水11
9,159.40
-61.41
(-0.67%)
5,778.32
-43.86
(-0.75%)
697.41億
4,122.39
+20.48
(+0.499%)
4,756.20
+24.33
(+0.514%)
14,360.31
+79.23
(+0.555%)
2,708.81
+14.46
(+0.54%)
92,500.7200
-1,172.4200
(-1.252%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0832
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9590
休市美股: 1月19日休市
可賣空股票總成交
2,215.50億
主板賣空
324.37億
(14.641%)
更新：16/01/2026 16:59
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處