19/01/2026 09:45

【聚焦數據】測算：12月70城樓價環比跌0.4%，同比跌幅2.7%五個月最差

《經濟通通訊社19日專訊》國家統計局今日公布2025年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布數據測算，2025年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌2.7%，為五個月最大跌幅；環比跌0.4%與上月相同。



經測算，12月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有六個（上月八個），下跌58個（上月59個），持平的六個（上月三個）。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，2025年12月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。



中國房地產研究機構中指研究院1月初發布報告稱，12月百城二手住宅均價為每平方米13016元人民幣，環比下跌0.97%，跌幅較上月擴大0.03個百分點，同比下跌8.36%。百城新建住宅均價為每平方米17084元人民幣，環比上漲0.28%，同比上漲2.58%。(sl)



