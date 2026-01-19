19/01/2026 11:43

【數據解讀】澳新銀行：內需不足已成顯著制約，關注今年增長目標是否下調

《經濟通通訊社19日專訊》國家統計局公布，2025年四季度國內生產總值(GDP)同比增長4.5%，增速為三年單季最低，但略優於預期的4.4%；全年GDP增5%，實現中央制定的「5%左右」增長目標。12月規模以上工業增加值同比增5.2%，增速創三個月高位；社會消費品零售總額增0.9%，增速為三年最低。工業增加值和消費零售去年全年分別增長5.9%和3.7%。此外，去年固定資產投資降3.8%，為1996年有記錄以來首次負值。



*近期政策恐不足以推動經濟企穩回升*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，去年全年有驚無險實現5%的目標，2026年目標增速如何設定成為關鍵。去年四季度在多項政策工具支持下，實現了4.5%的增速，但內需不足已成為顯著制約。近期政策恐不足以推動經濟企穩回升，密切關注是否下調2026年的目標增速。(sl)



