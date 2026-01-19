19/01/2026 11:48

【數據解讀】保銀資本：若GDP增長目標仍設為5%，需創新措施提振消費

《經濟通通訊社19日專訊》國家統計局公布，2025年四季度國內生產總值(GDP)同比增長4.5%，增速為三年單季最低；全年GDP增5%，實現中央制定的「5%左右」增長目標。12月規模以上工業增加值同比增5.2%，增速創三個月高位，社會消費品零售總額增0.9%創三年最低；工業增加值和消費零售去年全年分別增長5.9%和3.7%。此外，去年固定資產投資降3.8%，為1996年有記錄以來首次負值。



*汽車等消費補貼效果或將減弱，服務消費料成潛在發力點*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，去年下半年，消費補貼政策的拉動效應逐漸減弱，2025年中國實現了5%的經濟增長目標，但12月社會消費品零售總額增速進一步放緩，降至2022年以來最低水平。



2026年經濟增長目標將於3月5日全國人民代表大會期間公布。若增長目標仍設定為5%，可能需要採取有力且創新性的政策措施來提振消費，因為針對汽車等消費品的常規補貼措施效果可能減弱。考慮到服務需求正處於上升通道，服務消費或成為潛在發力點。(sl)