19/01/2026 10:00

【聚焦數據】中國第四季GDP增4.5%，全年GDP增5%達標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國家統計局公布，初步核算，2025年四季度國內生產總值(GDP)同比增4.5%，優於預期的增4.4%，增速較三季度放緩0.3個百分點。



2025年全年，全年國內生產總值1401879億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%，完成5%左右的增長目標。



分產業看，第一產業增加值93347億元，比上年增長3.9%；第二產業增加值499653億元，增長4.5%；第三產業增加值808879億元，增長5.4%。



分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%，三季度增長4.8%，四季度增長4.5%。從環比看，四季度國內生產總值增長1.2%。