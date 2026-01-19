19/01/2026 10:00
【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增0.9%遜預期，全年增3.7%
▷ 2025年12月社會消費品零售總額同比增0.9%，低於預期
▷ 2025年全年社會消費品零售總額增3.7%
▷ 2025年全國網上零售額增8.6%，實物商品佔26.1%
2025年，社會消費品零售總額501202億元，比上年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額451413億元，增長4.4%。
*全年商品零售額增3.8%，餐飲收入增3.2%
按經營單位所在地分，12月城鎮消費品零售額38429億元，同比增長0.7%；鄉村消費品零售額6707億元，增長1.7%。2025年，城鎮消費品零售額432972億元，比上年增長3.6%；鄉村消費品零售額68230億元，增長4.1%。
按消費類型分，12月商品零售額39398億元，同比增長0.7%；餐飲收入5738億元，增長2.2%。2025年，商品零售額443220億元，比上年增長3.8%；餐飲收入57982億元，增長3.2%。
*全年網上零售額增8.6%*
按零售業態分，2025年，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店零售額比上年分別增長5.5%、4.3%、0.1%、2.6%；品牌專賣店零售額下降0.6%。
2025年，全國網上零售額159722億元，比上年增長8.6%。其中，實物商品網上零售額130923億元，增長5.2%，佔社會消費品零售總額的比重為26.1%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長14.5%、1.9%、4.1%。