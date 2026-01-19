19/01/2026 10:00
【聚焦數據】去年地產投資降17.2%，商品房銷售額跌12.6%
▷ 2025年全國房地產開發投資82788億元，同比降17.2%
▷ 新建商品房銷售額83937億元，同比降12.6%
▷ 房地產開發企業到位資金93117億元，同比降13.4%
2025年，新建商品房銷售額83937億元，下降12.6%，降幅較首11月擴大1.5個百分點；其中住宅銷售額下降13.0%。
*全年新建商品房銷售面積降8.7%*
2025年，新建商品房銷售面積88101萬平方米，比上年下降8.7%，幅較首11月擴大0.9個百分點；其中住宅銷售面積下降9.2%。
2025年，房地產開發企業房屋施工面積659890萬平方米，比上年下降10.0%。其中，住宅施工面積460123萬平方米，下降10.3%。房屋新開工面積58770萬平方米，下降20.4%。其中，住宅新開工面積42984萬平方米，下降19.8%。房屋竣工面積60348萬平方米，下降18.1%。其中，住宅竣工面積42830萬平方米，下降20.2%。
2025年末，商品房待售面積76632萬平方米，比上年末增長1.6%，比11月末回落1.0個百分點。其中，住宅待售面積增長2.8%。
*2025年房地產開發企業到位資金降13.4%*
2025年，房地產開發企業到位資金93117億元，比上年下降13.4%，降幅較首11月擴大1.5個百分點。其中，國內貸款14094億元，下降7.3%；利用外資25億元，下降20.8%；自籌資金33149億元，下降12.2%；定金及預收款28089億元，下降16.2%；個人按揭貸款12852億元，下降17.8%。
2025年12月份，房地產開發景氣指數為91.45，下降0.44，連續九個月下降。